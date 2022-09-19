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Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

19.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği kapsamında gerçekleştirilen Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

Sındırgı Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde, 20 başpehlivan ile Türkiye genelinden gelen 350 pehlivan kol bağladı.

Yarı finalde Serhat Gökmen'i yenen Orhan Okulu, finalde ise Recep Kara'yı mağlup ederek Sındırgı'da başpehlivan oldu.

Orhan Okulu aynı zamanda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın verdiği 10 bin lira değerindeki Sındırgı Yağcıbedir halısı ve Yağcıbedir işlemeli Pehlivan Kemeri'ni kazandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, güreşlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güreşleri izlemeye gelen herkese teşekkür etti.

Sındırgı halkının seyri güzel bir gün geçirdiğini belirten Yavaş, "Sındırgı'da sadece güreş yapılmıyor gelecek nesillere de güreşçi yetiştiriliyor. Bakanlığımızın ve Büyükşehir'in desteğiyle güreş okulu açtık. Çalışmalar son derece güzel devam ediyor." diye konuştu.

Güreşleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Sındırgı Güreşleri Ağası Bülent Bek, Sındırgı AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda güreşsever izledi.

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

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