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  4. Sinem Kobal'dan tatil pozları! Kar kıştan kaçıp güneş keyfi yaptı

Sinem Kobal'dan tatil pozları! Kar kıştan kaçıp güneş keyfi yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 15:54 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıktı. Sinem Kobal'dan tatil pozları da gecikmedi.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.


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Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, "İlk uzun uçuş denememiz bol şanssınızı alırım…" demişti.

Kar kıştan kaçıp Mauritius Adası'na giderek güneş banyosu yapan Sinel Kobal tatil pozlarını da paylaştı. 2 çocuktan sonra hızlıca fit hallerine dönen ve sporunu hiç aksatmayan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına konuk olan Sinem Kobal, evlilik hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.

Kobal, “Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli. Bunlara sahipsen, evlilik de güzel oluyor, sevgililik de. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum. Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsun. Sana daha güçlü hissettiriyor. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal Oyuncu
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