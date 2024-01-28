Sinem Kobal'dan tatil pozları! Kar kıştan kaçıp güneş keyfi yaptı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, "İlk uzun uçuş denememiz bol şanssınızı alırım…" demişti.
Kar kıştan kaçıp Mauritius Adası'na giderek güneş banyosu yapan Sinel Kobal tatil pozlarını da paylaştı. 2 çocuktan sonra hızlıca fit hallerine dönen ve sporunu hiç aksatmayan güzel oyuncuya beğeni yağdı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına konuk olan Sinem Kobal, evlilik hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.
Kobal, “Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli. Bunlara sahipsen, evlilik de güzel oluyor, sevgililik de. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum. Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsun. Sana daha güçlü hissettiriyor. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor" demişti.