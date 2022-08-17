YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Dün yaşamını yitiren, Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın cenazesi toprağa verildi.

87 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Yaylacık Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi sanatçının kızı Funda Karakuş, taziyeleri kabul etti.

İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın da katıldığı cenaze töreni sonrası Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Eski Mezarlığı'na defnedildi.

- Kemal Sunal filmleriyle tanındı

İzmir'de 1935 yılında dünyaya gelen Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak komedi tarzında bir plak çıkardı. Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayan Rıza Pekkutsal, İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.

İstanbul'da da Muammer Karaca ile çalışan Rıza Pekkutsal, Cibali Karakolu filminde rol aldı. 1971-1979 arasında seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanındı.

Usta oyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisinde "Hacı Gaffur" rolüyle yaptı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı "Sıfır Dediğimde" filmi oldu.

Müzik sektörüyle de ilgilenen ve yaklaşık 20 plakta imzası bulunan usta oyuncu, memleketi İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir Rıza Pekkutsal yeşilçam

İzmir Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:21
İkindi
17:06
Akşam
20:11
Yatsı
21:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Çarşamba

Yazal Eczanesi
Aliaga
Esra Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.