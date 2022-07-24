YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

24.07.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

EDİRNE (AA) - Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
il göc idaresi

Edirne Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:53
Öğle
13:25
İkindi
17:23
Akşam
20:48
Yatsı
22:31
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.