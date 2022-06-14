Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a geçtikten sonra açılan ateş nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı.

Sınırda ateşli silahla yaralanmış halde bulunan 19 yaşındaki Afgan uyruklu Abdurrahman Rahmani, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Rahmani'nin vurulduğu sırada beraber olduklarını ileri süren arkadaşları olayı anlattı.

Afgan uyruklu Milat Gholami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün 8 kişilik arkadaş grubuyla nehirden Yunanistan'a geçtikten sonra "Yunan askerinin" ilk olarak havaya ateş ettiğini söyledi.

Daha sonra üzerlerine ateş açıldığını ileri süren Gholomi, "Yunanistan'a geçince Yunan askeri havaya ateş açması sonrası arkadaşımızı vurdu, arkadaşımız vurulduktan sonra çok fazla feryat etti, feryatlarına rağmen yaralı arkadaşımızla bizi karakola götürdüler. Karakolda defalarca doktor istememize rağmen doktora götürmediler. Bizi tekrardan nehir kenarına getirdiler. Nehirden kayıkla Türkiye tarafına Bangladeş uyruklularla birlikte geçirdiler bizi." diye konuştu.

-"Türk askerinden Allah razı olsun"

Türk askerinin yaralıyı görünce ambulans çağırdığını ifade eden Gholami, "Türk askerinden Allah razı olsun. Bize çok iyi davrandılar. Yunan askerleri bize hiçbir şekilde yardım etmedi." dedi.

Aynı gruptan Afgan uyruklu Fahım Sayyedi ise Yunanistan tarafına geçtikten sonra "Yunan askerinin" durmaları havaya ateş etmesinin arkasından Rahmani'yi kalçasından hedef alarak vurduğunu ifade etti.

Sayyedi yaralı arkadaşları ve kendilerini karakola götüren Yunan askeri güçlerinin doktor taleplerini yerine getirmediklerini kendilerini zorla Türkiye tarafına ittiklerini anlattı.

- Olay

İddiaya göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey köyü yakınlarında 8 kişilik düzensiz göçmen grubu Meriç Nehri'nden Yunanistan tarafına geçmiş, burada açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmen yaralanmıştı.

Yaralı halde Türkiye tarafına geri itilen düzensiz göçmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.