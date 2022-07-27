SİNOP (AA) - Sinop'ta deniz kenarında denizaltı malzemesi hava ştandrosu (hava basınç dengeleyicisi) bulundu.
Alınan bilgiye göre, Abalı köyü Saraycık mevkisinde, deniz kenarında mayına benzer cisim gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cismin, ilk belirlemelere göre, denizaltılarda bulunan hava ştandrosu olduğunu tespit etti.
Cisim, ilk incelemelerin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
- Hamsilos mevkisinde bulunan cisim inceleniyor
Hamsilos mevkisinde ise vatandaşlar tarafından sahilde bir cisim görülmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince radyasyon ölçümü yapılan cismin herhangi bir tehlike yaratmadığı belirlendi.
Detaylı inceleme yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan cismin ne amaçla kullanıldığı ve hangi kuruma ait olduğunun inceleme sonucu belirleneceği belirtildi.
Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu
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