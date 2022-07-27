YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

27.07.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'ta deniz kenarında denizaltı malzemesi hava ştandrosu (hava basınç dengeleyicisi) bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abalı köyü Saraycık mevkisinde, deniz kenarında mayına benzer cisim gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cismin, ilk belirlemelere göre, denizaltılarda bulunan hava ştandrosu olduğunu tespit etti.

Cisim, ilk incelemelerin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

- Hamsilos mevkisinde bulunan cisim inceleniyor

Hamsilos mevkisinde ise vatandaşlar tarafından sahilde bir cisim görülmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince radyasyon ölçümü yapılan cismin herhangi bir tehlike yaratmadığı belirlendi.

Detaylı inceleme yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan cismin ne amaçla kullanıldığı ve hangi kuruma ait olduğunun inceleme sonucu belirleneceği belirtildi.

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sinop hamsilos sahil

Sinop Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:21
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:10
Yatsı
21:53

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Perşembe

Gökçe Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Deva Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İntikam planı kendisini yaktı! Yanlış evi ateşe verince...

İntikam planı kendisini yaktı! Yanlış evi ateşe verince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.