Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sinop Üniversitesi, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, AA muhabirlerinin, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği karelerin yanı sıra yerel medya temsilcilerince çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya demokrasinin nasıl savunulacağını gösterdiğini söyledi.

Bu toprakların hiçbir güç tarafından zapt edilemeyeceğini vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz tarihinin en acımasız, hain ve alçak FETÖ darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanmıştır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, liderliği, dik duruşu, milletimizin cesareti ve kahramanlığıyla yeni ve güçlü bir Türkiye sabahına uyanabildik. Dünyanın en güzel milletine sahibiz. Bugün de millet sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır ve sonsuza dek öyle kalacaktır. Dünyada hiçbir millet yoktur ki vatanın her karış toprağını şehitlerine yatak, al kanını da gönderine bayrak yapsın. Bu, yüce Türk milletinin onurudur, gururudur."

Karaömeroğlu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise kentin, hain darbe girişimine tek yürek halinde karşı çıktığına işaret ederek, "Basınımız da bu direnişte milletinin yanında olmuştur. Bu serginin bazı şeylerin hafızalardan silinmemesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Serginin açılışına, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ile diğer ilgililer de katıldı.