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Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

15.07.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

SİNOP (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

Darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe'de helikopterin attığı bomba sonucu yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anıldı.

Törende, 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, şehit Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı.

Anma törenine Açıkgöz'ün ailesinin yanı sıra Vali Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, şehit ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Karaömeroğlu ve beraberindekiler, şehit Açıkgöz'ün ailesini evlerinde de ziyaret etti.

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz anma

Sinop Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:12
Sabah
05:10
Öğle
12:50
İkindi
16:50
Akşam
20:21
Yatsı
22:10

Sinop Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Cuma

Şifa Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Akay Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
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