Karaömeroğlu ve beraberindekiler, şehit Açıkgöz'ün ailesini evlerinde de ziyaret etti.

Törende, 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

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