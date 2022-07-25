Ekiplerin şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.

Kastamonu 'nun Daday ilçesinden bir süre önce çalışmak için Ayancık'a gelen Metin Yaşar (27), bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

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