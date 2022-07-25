YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

25.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinden bir süre önce çalışmak için Ayancık'a gelen Metin Yaşar (27), bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.

Daday ilçesindeki ailesinin yanına dönmeyen Yaşar için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede Yaşar'ı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Sinop arama

Sinop Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:19
Öğle
12:51
İkindi
16:49
Akşam
20:13
Yatsı
21:57

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Serkan Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Genç Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yeni Gerze Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.