YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

19.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı.

Camikebir Mahallesi'nde iki katlı ahşap evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. 65 yaşındaki G.D'ye ait olduğu tespit edilen eve giren ekipler, evin tamamının çöplerle dolu olduğunu gördü.

Evde temizlik başlatan ekipler, iki gün süreyle yaptıkları çalışmalarla evden dört kamyon çöp çıkardı.

Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürü Eyüp Çetinkaya, AA muhabirine, ihbar üzerine evde çalışma yaptıklarını söyledi.

Eve girdiklerinde çok kötü görüntüyle karşılaştıklarını belirten Çetinkaya, "Hemen ekiplerimiz temizliğe başladı. Buranın boyasını badanasını yapıp su tesisatını kullanılır duruma getireceğiz. Zaruri ihtiyaçlarını da karşılayıp evi teyzemize tertemiz teslim edeceğiz." dedi.

Camikebir Mahallesi Muhtarı Suat Ayhan ise evin sahibine devletin de yardımlarda bulunduğunu, hiçbir maddi sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Vatandaşların şikayetleri üzerine evde çalışma yapıldığını anlatan Ayhan, "Ablamız kendisini çöple yaşamaya alıştırmış ancak evdeki çöplerin yaydığı koku komşuları rahatsız ediyor. Ev kendisinin, aylık maaşı da var. Maddi sıkıntısı yok. Gerektiği zaman da kendisine yardımcı oluyoruz. İçeride çok fazla gıda zamanında kullanılmadığı için bozulup çöpe dönüşmüş. Temizlenmesi artık şarttı." diye konuştu.

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sinop kamyon çöp

Sinop Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:44
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:42
Yatsı
21:13

Sinop Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Elif Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Çınar Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.