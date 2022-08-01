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Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

01.08.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

​​​​​​SİNOP (AA) - Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muhsin Tekcan'ın kullandığı 57 DN 758 plakalı otomobil, Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki arazide bulunan konteynere çarptı.

Kazada, sürücü ile Melek Ayşe Topaloğlu (41) ve Mükremin Sarıca (29) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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Sinop Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

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Merkez
Ada Eczanesi
Merkez
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