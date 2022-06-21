YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

21.06.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta Tip-1 diyabet hastası 29 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye edildi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer protokol üyeleri, hayırsever iş insanları tarafından alınan cihazları çocuklara dağıttı.

Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, bir ev ziyareti esnasında çocuğu Tip-1 diyabet hastası olan anneyle yaptığı sohbetin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Söz konusu hastalıkla mücadele eden çocukların günde 7-8 kez iğne nedeniyle acıya maruz kaldıklarına işaret eden Karaömeroğlu, "Bu cihazlarla çocuklarımızın okulda eğitim alırken, parkta oyun oynarken, spor yaparken ve gece uyurken uykuları bölünmeden, en önemlisi de her defasında parmakları delinmeden şeker ölçümleri yapılacak. Çocuklarımız ve ailelerimiz üzülmeden bu işin üstesinden gelinebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ile çocukların aileleri katıldı.

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Sinop'ta diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sinop Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
02:51
Sabah
04:57
Öğle
12:46
İkindi
16:48
Akşam
20:25
Yatsı
22:21

Sinop Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Çınar Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.