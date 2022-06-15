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Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

15.06.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, engelli ve yaşlı vatandaşların, ev temizlikleri ve pazar alışverişleri gibi bazı ihtiyaçları Valilik bünyesinde kurulan özel bir ekip tarafından karşılanmaya başlandı.

Vali Erol Karaömeroğlu'nun talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan ekip, engelli ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getiriyor.

Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, engelli bir vatandaşın evini temizleyen ekibi ziyaret etti.

Karaömeroğlu, AA muhabirine, kurulan ekibin her hafta 60 evde temizlik yaptığını söyledi.

Yaşlılara ve engellilere vefa örneği göstermeye devam edeceklerini belirten Karaömeroğlu, "Adını Vefa Projesi olarak koyduğumuz çalışmalar kapsamında her hafta 60 evimizin temizliğini yapacağız. Yemek yapmamızı isterlerse yemeklerini yapacağız. İlaç ihtiyaçlarını karşılayacağız. Pazar alışverişlerini yapacağız. Böylelikle hem onlara yardımcı olacağız hem de yalnızlıklarına çare olmaya çalışacağız." dedi.

Karaömeroğlu çiftçi, ev temizliği yapan ekiple de bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

Sinop'ta engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını "özel ekip" karşılıyor

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