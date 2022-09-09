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Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

09.09.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop’ta, otomobilin kaldırıma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.A’nın kullandığı 57 AJ 542 plakalı otomobil, kent merkezindeki Sakarya Caddesi'nde yol kenarındaki oturma gruplarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra kaldırımda park halindeki iki motosiklete çarparak devrildi.

Kazada, kaldırımda bulunduğu sırada aracın çarptığı Mert G. ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ​​​​​​​

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sinop Otomobil

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İkindi
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Sinop Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Genç Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
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