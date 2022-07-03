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Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

03.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde şehir mezarlığının içindeki demir kapılar çalındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir mezarlığının içindeki aile kabristanlıklarının girişlerinde yer alan demir kapıların çalındığı ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yaptı.

Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Boyabat Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İhsan Öztürk, mezarlıkların maneviyatın en değerli olduğu yerler arasında bulunduğunu belirterek, bu tür yerlere zarar verilmemesini istedi.

Öztürk, Mezarlıklar Müdürlüğü binası ve çevresinin kamera sistemiyle kayda alındığını, kapı giriş ve çıkışlarında da en kısa sürede bu sistemin kurulacağını kaydetti.

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı

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