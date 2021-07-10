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Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

10.07.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kadın öldü, bir kişi ise yaralandı.

Meydankapı Mahallesi Ulu Sokak'ta Afgan uyruklu Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A'yı bıçakladı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise gözaltına alındı.

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı
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