Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kadın öldü, bir kişi ise yaralandı.

Meydankapı Mahallesi Ulu Sokak'ta Afgan uyruklu Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A'yı bıçakladı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise gözaltına alındı.