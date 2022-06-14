Şırnaklı genç, devlet desteğiyle atıl arazide 6 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor

Şırnak İdil ilçesinde 25 yaşındaki Emine Akman, devletin fide desteği ile 11 dekarlık atıl arazide 6 çeşit meyve ve sebze üretiyor.

İdil'in Sırtköy beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ailesine, tarımsal üretim yaparak destek olmak isteyen Akman, destek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

11 dekar atıl arazisinde üretime başlamak istediğini belirten Akman'a domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan ve karpuz üretmesi için 3 bin 384 fide desteği sağlandı.

Bu fideleri toprakla buluşturan Akman, annesi ve kardeşleri ile üretime başladı.

- "Bu üretimi kuşaktan kuşağa aktarmak istiyoruz"

Akman, AA muhabirine, atıl araziyi destekle tarıma kazandırdığını söyledi.

Bu üretimle aile bütçesine katkı sağlayacağını ifade eden Akman, bu süreçte İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin büyük desteğini gördüğünü belirtti.

Kendisine fidenin yanı sıra ilaç ve teknik desteğin de sağlandığını anlatan Akman, "Hep birlikte inşallah bu üretimi kuşaktan kuşağa aktarmak istiyoruz. İmkanı olan kadınlarımıza tarım yapmalarını öneriyorum." dedi.

- "Her zaman yanlarındayız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de üretimde kendi kendine yetebilen bir kent olmak için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, bu kapsamda tarımsal üretim yapmak isteyen girişimcileri de desteklediklerini aktardı.

Genç girişimci Akman'a da fide, ilaç ve teknik destek sağladıklarını dile getiren Demirel, meyve ve sebzeciliğin çiftçiler öncülüğünde bölgede yapılabilir olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.

Demirel, "Çiftçilerimizi tarım yapmaları için teşvik edip, desteklerimizi daha çok sağlayıp tarım alanlarını genişletmeyi amaçlıyoruz. Toprağın veriminde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürün desenimiz çok fazla. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin biz her zaman yanlarındayız. Amacımız ekilmeyen bir karış toprağın kalmaması. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.