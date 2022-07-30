Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
A.R. yönetimindeki 73 D 1038 plakalı yolcu minibüsü, Görümlü beldesinde sonucu devrildi.
Kazada, 7 kişi yaralandı.
Aynı beldede, H.L yönetimindeki 73 SG 979 plakalı minibüsle plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İki kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı
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