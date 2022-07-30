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Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

30.07.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

A.R. yönetimindeki 73 D 1038 plakalı yolcu minibüsü, Görümlü beldesinde sonucu devrildi.

Kazada, 7 kişi yaralandı.

Aynı beldede, H.L yönetimindeki 73 SG 979 plakalı minibüsle plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İki kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Şırnak'ta aynı beldedeki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şırnak Silopi yaralı

Şırnak Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

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Sabah
05:05
Öğle
12:22
İkindi
16:11
Akşam
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Şırnak Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cumartesi

Aydın Eczanesi
Sirnakmerkez
Helin Eczanesi
Cizre
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