Şırnak'ta "Mahalle Ligi" projesi kapsamında düzenlenen spor etkinliği başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi" projesi kapsamında düzenlenen spor etkinliği başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 14-19 yaş arası gençlere yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle düzenlenen "Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi" projesi, Cizre ilçesinde hayata geçirildi.

Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında badminton, basketbol, hentbol ve voleybol branşlarında etkinlik düzenlenecek.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Spor Lisesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerin başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, projenin yaklaşık bir ay süreceğini belirterek, bu süreci coşkuyla, sevinçle ve sporla geçireceklerini söyledi.

Sporun insanları birleştirdiğini, mutlu ettiğini ve bir araya getirdiğini kaydeden Demir, ilçenin genç nüfus oranının yüksek olduğunu belirtti.

Demir, şöyle konuştu:

"Böyle bir projenin burada başlamış olması çok anlamlı. Gençlerimizi sporla, eğitimle yoğuracağız. Farklı yetenekler ve meziyetlere sahip olan çocuklarımızı ortaya çıkaracağız ve inşallah buradan nice milli sporcular çıkacak. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenalarda dalgalandıracak ve bu organizasyonlar bunlara vesile olacak."

Proje kapsamında yaklaşık 320 çocuğun etkinlikte bir araya geleceğini aktaran Demir, "Spor kardeşliktir, barıştır, birliktir, beraberliktir. İnşallah bu süreç bu ruha uygun bir süreçle devam eder. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Onlar için her şeyin en güzelini, doğrusunu yapmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da etkinlikte gençlerin kendilerini gösterme imkanı bulacağını anlatarak, ileriki dönemlerde farklı branşlarda etkinliği sürdüreceklerini kaydetti.

Ayar, "Bugün burada başlayan bu faaliyet tüm Türkiye'ye yayılacak ve çıkış noktası da Cizre olacaktır." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri, gençlerle basketbol oynadı.

Programa, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sporcular ve gençler katıldı.