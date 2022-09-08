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Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

08.09.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta 1992'de terör saldırılarında evleri zarar gören aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2007'de yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen konutların tapuları verildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkez Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Osman Bilgin, 1992'de terör saldırılarında mağdur olan ve 2007'de TOKİ tarafından Vakıfkent Mahallesinde yapımı tamamlanıp teslim edilen konutların bugüne kadar tapularının gecikmesinin bir eksiklik olduğunu söyledi.

Devletin sırtında kronikleşen sorunları en geç 1 yıl içerisinde çözeceklerini dile getiren Vali Bilgin, "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. Biz de tapu ile ilgili sorunu çözerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Tapuların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de, 1992'de Şırnaklı vatandaşların terör saldırılarında evlerinin yıkıldığını ve terörün vatandaşın malına, canına kastettiğini belirtti.

İşlek, "İlimizde terör temizlendiği gibi vatandaşlarımıza da barınmalarını sağlamak üzere afet konutları inşa edildi. Konutlar acil yapılma nedeniyle, inşa edilmeden önceki yapılması gereken işlemler yapılmadığı için 2007 yılında teslim edilen konutlarımızın tapu senetleri henüz teslim edilmemişti. Bugün vatandaşlarımız tapularını teslim aldı ve sıkıntılar sona erdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 77 hak sahibine tapu belgeleri teslim edildi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman katıldı.

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu

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