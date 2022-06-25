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Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

25.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı.

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının etkisinin görüldüğü merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

Vatandaşlardan İbrahim Ürkmez, toz taşınımının yoğun olması nedeniyle yaşlılar ve kronik hastaların maske takmaları gerektiğini söyledi.

​​​​​​​​​​​​​​Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

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