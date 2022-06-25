Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı.
Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının etkisinin görüldüğü merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.
Vatandaşlardan İbrahim Ürkmez, toz taşınımının yoğun olması nedeniyle yaşlılar ve kronik hastaların maske takmaları gerektiğini söyledi.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
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