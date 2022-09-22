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Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

22.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi önünde yapılan etkinlikte, emniyet ve jandarma ekipleri ile öğrenciler yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Öğrenciler, "trafikte önceliğimiz yayalar olsun", "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir", "öncelik hayatın, öncelik yayanın", "ilk geçiş hakkı yayanın" ve "araçlar dursun yayalar geçsin" yazılı dövizler taşıdı.

Vali Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, yayaların kırmızı çizgileri ve öncelikleri olduğunu belirtti.

Bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Özellikle siz bunu öğrenerek gelecek nesillere aktaracaksınız ve Türkiye'de hem yaya önceliğini hem trafikte diğer kurallara uymanın önemini vurgulayacaksınız. Öğrenme ve öğretme artık sizlerin dönemi. Siz önce uygulayacaksınız sonra da öğreteceksiniz ki sonraki nesillere daha sıkıntısız, ölümün az olduğu bir gelecek kalabilsin."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da trafikte yayaların öncelikli olması gerektiğini, kentin geçiş noktalarında belediye olarak yaya geçiş noktaları oluşturduklarını belirtti.

Trafiğin sağlıklı ve uyumlu olması için herkese büyük görevler düştüğünü aktaran Yarka, "Bu konu bizim için çok önemli. Meydana gelen trafik kazalarında canlarımızı da verebiliyoruz." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır da katıldı.​​​​​​​

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

Şırnak'ta "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" etkinliği yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak emniyet jandarma

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