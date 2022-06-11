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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

11.06.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Teşvikiye Mahallesi'nde maskot köpeğin heykelinin açılışını gerçekleştirdi.

Teşvikiye'nin maskotu olarak uzun yıllar mahallede yaşayan ve mart ayında ölen ''Tommy'' isimli köpeğin heykeli yapıldı.

Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki yeşil alana konulan heykel, Şişli Belediye Başkanı Keskin, Teşvikiye Mahallesi Muhtarı Suzan Bektaş, oyuncu Umut Kurt ve semt sakinlerinin katıldığı etkinlikle açıldı.

Şişli Belediyesi ve bir hayvan maması üreticisi firmanın katkılarıyla yapıldığı belirtilen heykel üzerindeki yazıda şu ifadeler yer aldı:

"2006 yılında mahalle sakinleri tarafından sahiplenilerek hayatımıza giren Tommy, ömrünü bu sokağın başında, kalabalıklar içinde kendi rutinini yaşayarak geçirdi ve karşılıksız sevgisini paylaşarak buradan geçen herkesin kalbine dokundu. Her zaman yokluğunu hissedeceğimiz mahallemizin Tommy'sinin anısına, umarız ki hepimiz hayatlarımızda yaşam boyu birlikte olacağımız bitmeyecek anılar biriktiririz."

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı

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