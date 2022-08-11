Denetimler sonucunda 1 kişiye yoklama kaçağı olmaktan, 1 kişiye de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 854 lira cezai işlem uygulanırken, 3 kişiye de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

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