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Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

11.08.2022 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, 1705 kişi, 584 araç ve 295 motosiklet denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 kişiye yoklama kaçağı olmaktan, 1 kişiye de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 854 lira cezai işlem uygulanırken, 3 kişiye de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı

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Şişli asayiş

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