İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı.
Uygulamada, 1705 kişi, 584 araç ve 295 motosiklet denetlendi.
Denetimler sonucunda 1 kişiye yoklama kaçağı olmaktan, 1 kişiye de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 854 lira cezai işlem uygulanırken, 3 kişiye de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak bulundurmak suçundan işlem yapıldı.
Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şişli’de asayiş uygulaması yapıldı
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