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Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

05.07.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de inşaat temelinde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak'taki bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, toprak altında kalan işçi, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beline kadar toprak ve taş altında kalan diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

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İstanbul Şişli toprak kayması

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