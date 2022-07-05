Beline kadar toprak ve taş altında kalan diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak'taki bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

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