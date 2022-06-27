Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

SİVAS (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, epe branşında 12 ve 14 yaş altı sporcuların karşılaşmalarına sahne oldu. Eskrimciler, 5 Temmuz'da tamamlanacak organizasyonda ilk 3 gün epe, 3 gün flöre ve son 3 gün de kılıç branşlarında madalya için ter dökecek. Şampiyonaya Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan 1404 sporcu katılıyor.

Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Sivas, eskrimde 10, 12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor