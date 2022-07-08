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Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

08.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit annesi Nebahat Eyce: - "Acısı ilk günkü gibi, hiç geçmedi. Ölene kadar da içimdeki bu acı sürer"

SİVAS (AA) - Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk yaşandı.

Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Aileler, garnizon şehitliğinin giriş kısmında bulunan şehitlik müzesini de gezdi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise ziyaretçilere lokma dağıttı.

Tunceli'de 2005'te bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan asker oğlu Faruk Aydoğdu'nun kabrini ziyaret eden Nuray Aydoğdu, 17 senedir her bayram oğlunun kabrinin başına geldiğini dile getirerek "İçim ilk günkü gibi yanıyor fakat şehit annesi olmanın gurunu yaşıyorum. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın. Anneler bizim gibi ağlamasın." diye konuştu.

Şehit annesi Nebahat Eyce ise oğlu Ahmet Eyce'nin 2010 yılında askerliğini yaptığı Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde şehit düştüğünü belirterek "Çok üzülüyorum ama hayat devam ediyor. Geride evlatlarım, torunlarım var. Acısı ilk günkü gibi, hiç geçmedi. Ölene kadar da içimdeki bu acı sürer." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Evlatlarının mezarlarını düzenleyen bazı şehit aileleri gözyaşı döktü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve il protokolü, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı. Ailelerle bir süre sohbet eden Buhara, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Buhara, bazı ailelerin şehit mezarlarının çevre düzenlenmesi talepleri üzerine ilgililere talimat verdi.

- Yozgat

Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra katılımcılar şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Polat, "Bu memleket, bu devlet için evladını veren şehit ailelerimizle, gazilerimizle şehitliğimizi ziyaret ettik. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler versin." dedi.

Başer ve Keven de vatandaşların bayramını kutladı.

Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

- Şehit annesi Nebahat Eyce: - "Acısı ilk günkü gibi, hiç geçmedi. Ölene kadar da içimdeki bu acı sürer"

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

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Kurban Bayramı Kırşehir Sivas Yozgat arife

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