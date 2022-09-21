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Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

21.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: - "İnşallah kasım sonu gibi projenin ilk etabı tamamlanmış olacak ama suyumuz o tarihe kadar düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız"

SİVAS (AA) - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmaları devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 14 kilometrelik ilk etabında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki barajı buluşturacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Sivas'ta uzun süredir su sorununun gündemde olduğunu dile getiren Bilgin, "Şu an Sivas'a su sağlayan 4 Eylül Barajı'mızda su bitme noktasında, yaklaşık 1 aylık su var. Bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi, konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmemiz üzerine hızlı bir şekilde yatırım programına alınarak projenin ihalesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Projenin ilk etabı olan 14 kilometrelik alanda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgin, "İnşallah hızlı şekilde projenin ilk etabını bitirmeyi arzuluyoruz çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi'nden aldığımız su şehrin yaklaşık 3'te 2'sinin ihtiyacını karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su." bilgisini verdi.

- "Bölgesel su kesintilerine başlayacağız"

Bilgin, 4 Eylül Barajı havzasının yeteri kadar yağış almadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu noktada ilk günden itibaren Sivas'ı susuz bırakmamak adına çalışmaları hızlı şekilde hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ ile koordineli şekilde yürütüyoruz. İnşallah kasım sonu gibi projenin ilk etabı tamamlanmış olacak ama suyumuz o tarihe kadar düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belirli bir program dahilinde planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Bu noktada hemşehrilerimizin anlayışını bekliyoruz."

Su tasarrufu noktasında vatandaşların dikkatini çekmeye çalışacaklarına değinen Bilgin, su kaynaklarının sınırsız olmadığına işaret etti.

Bilgin, Sivas'ın su sorunuyla karşı karşıya kalmaması için projenin önemli olduğuna dikkati çekerek, projenin tamamının gelecek yaz döneminde tamamlanacağını söyledi.

4 Eylül Barajı'nda su kaçağı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bilgin, bu konuda DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerinin defalarca incelemede bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

- Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: - "İnşallah kasım sonu gibi projenin ilk etabı tamamlanmış olacak ama suyumuz o tarihe kadar düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız"

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabı kasımda tamamlanacak

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İmsak
04:50
Sabah
06:13
Öğle
12:29
İkindi
15:54
Akşam
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