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Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

20.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra pas çalışan kırmızı- beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Sivasspor hazırlık

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