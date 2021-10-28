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Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

28.10.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Altay'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, İzmir'e gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yarın İzmir'de gerçekleştireceği antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Sivasspor'un Altay maçı kafilesinde şu sporcular yer aldı:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Azubuike Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

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Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Altay deplasmanı için İzmir'e gitti
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