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Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

26.10.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı geçen Fayçal Fajr da antrenmanda takımla çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Altay ile Demir Grup Sivasspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
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