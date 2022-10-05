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Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

05.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Ballkani yarın saat 19.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçının hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi demir grup sivasspor

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