SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.
Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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