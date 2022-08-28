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Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

28.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a gitti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Beşiktaş ile oynayacağı mücadele için 23 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a ulaştı.

Takım, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kafilede, Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Eren Şahin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James ve Karol Angielski yer alıyor.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor beşiktaş futbol

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