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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

27.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, taktik çalışmalarla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor beşiktaş futbol

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