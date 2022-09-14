SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Romanya'ya gitti.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti.
Özel uçakla Romanya'ya hareket eden Sivasspor'un kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Dia Saba, Max Gradel, Ahmed Musa, Clinton N'jie, Karol Angielski."
CFR Cluj ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.45'te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaşacak.
Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya'ya gitti
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