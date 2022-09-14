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Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

14.09.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

CFR Cluj ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.45'te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonundan Allard Lindhout görev yapacak.﻿

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

Sivasspor-CFR Cluj maçına hazır

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Anahtar Kelimeler:
CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi demir grup sivasspor futbol

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