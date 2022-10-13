Sivasspor'dan tarihi geri dönüş! Grupta inanılmaz bir avantajı cebine koydular...

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor , Ballkani’ye konuk oldu. Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Yiğidolar, deplasmanda Cluj'ü 1-0 yenerken, son maçında evinde Ballkani'ye son dakika golüyle 4-3 kaybetmişti. Şimdi de Ballkani'ye deplasmanda konuk olan Sivasspor, tarihi bir geri dönüşe imza attı.

MAÇA 1-0 BAŞLADIK...

Ballkani'de Korenica, yanındaki Thaçi'ye müthiş bir pas verdi, Thaçi de bekletmeden gelişine yerden vurdu ve top ağlarımızla buluştu. Maçın 36. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

TOP AĞLARDA! MAÇA ORTAK OLDUK

Sol kanattan Gradel altıpasa ortaladı, Hakan Arslan ters bir kafa vuruşu yaptı ancak ağları sarsmayı başardı. 72. dakikada durum 1-1 oldu.

9 DAKİKA SONRA 2-1 ÖNE GEÇTİK

Bu golden yalnızca 9 dakika sonra Gradel ceza sahası dışındaki Uğur'a çevirdi, Uğur vurdu, kale önünde Angielski dokundu ve top ağlarla buluştu. Yiğido 1-0 geriden gelip, 2-1 öne geçti.