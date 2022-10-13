Sivasspor'dan tarihi geri dönüş! Grupta inanılmaz bir avantajı cebine koydular...

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor , Ballkani’ye konuk oldu. Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Yiğidolar, deplasmanda Cluj'ü 1-0 yenerken, son maçında evinde Ballkani'ye son dakika golüyle 4-3 kaybetmişti. Şimdi de Ballkani'ye deplasmanda konuk olan Sivasspor, tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Ballkani'de Korenica, yanındaki Thaçi'ye müthiş bir pas verdi, Thaçi de bekletmeden gelişine yerden vurdu ve top ağlarımızla buluştu. Maçın 36. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
Sol kanattan Gradel altıpasa ortaladı, Hakan Arslan ters bir kafa vuruşu yaptı ancak ağları sarsmayı başardı. 72. dakikada durum 1-1 oldu.
Bu golden yalnızca 9 dakika sonra Gradel ceza sahası dışındaki Uğur'a çevirdi, Uğur vurdu, kale önünde Angielski dokundu ve top ağlarla buluştu. Yiğido 1-0 geriden gelip, 2-1 öne geçti.
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