Sivasspor futbolcusu Caner Osmanpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek sözler! ''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Osmanpaşar, Gökhan Karagöl'ün açıklamaların hemen sonra konuştu. Caner, "Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey de değil. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz?" dedi.
Caner Osmanpaşa, "Her hafta bir pozisyon. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bizim ekmek paramız yok mu? Mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar." ifadelerini kullandı.