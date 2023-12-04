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  4. Sivasspor futbolcusu Caner Osmanpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek sözler! ''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Sivasspor futbolcusu Caner Osmanpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek sözler! ''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

04.12.2023 22:32 | Son Güncelleme:
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Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Osmanpaşa da maçın hakemine isyan etti.

Caner Osmanpaşa

Caner Osmanpaşa

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

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"TÜRK FUTBOLU İÇİN KARA GECE"

"TÜRK FUTBOLU İÇİN KARA GECE"

Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu." ifadelerini kullandı.

CANER OSMANPAŞA İSYAN ETTİ: "LİGDE 2 TANE TAKIM MI VAR SADECE?"

CANER OSMANPAŞA İSYAN ETTİ: "LİGDE 2 TANE TAKIM MI VAR SADECE?"

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Osmanpaşar, Gökhan Karagöl'ün açıklamaların hemen sonra konuştu. Caner, "Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey de değil. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz?" dedi.

"BİZİM EKMEK PARAMIZ YOK MU?"

"BİZİM EKMEK PARAMIZ YOK MU?"

Caner Osmanpaşa, "Her hafta bir pozisyon. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bizim ekmek paramız yok mu? Mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar." ifadelerini kullandı.

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