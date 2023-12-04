Sivasspor futbolcusu Caner Osmanpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek sözler! ''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

CANER OSMANPAŞA İSYAN ETTİ: "LİGDE 2 TANE TAKIM MI VAR SADECE?"

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Osmanpaşar, Gökhan Karagöl'ün açıklamaların hemen sonra konuştu. Caner, "Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey de değil. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz?" dedi.