SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Clinton N'Jie de antrenmanda yer aldı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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