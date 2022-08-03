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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.08.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Clinton N'Jie de antrenmanda yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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