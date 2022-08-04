SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.
Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını yarın tamamlayıp, kampa girecek.
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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