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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.08.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını yarın tamamlayıp, kampa girecek.

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK demir grup sivasspor futbol süperlig

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