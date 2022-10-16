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Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

16.10.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, bir saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Giresunspor, yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

Sivasspor, Giresunspor maçına hazır

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Giresunspor demir grup sivasspor futbol süperlig

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