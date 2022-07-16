YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

16.07.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stegersbach kasabasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.

Avusturya'daki İkinci etap çalışmalarına Bolu kampında yer almayan Max Gradel de katıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor futbol

Sivas Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:21
Sabah
05:10
Öğle
12:43
İkindi
16:39
Akşam
20:06
Yatsı
21:47
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.