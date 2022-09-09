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Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

09.09.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Slavia Prag maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig demir grup sivasspor futbol

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