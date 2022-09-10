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Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanın ardından kampa giren futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek, düdük çalacak.

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig İstanbulspor demir grup sivasspor futbol

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