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Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

17.08.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İsveç'e gitti.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Havalimanında bir grup taraftar tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde takımı uğurladı.

Özel uçakla İsveç'e hareket eden Sivasspor'un kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:

Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charis Charisis, Clinton N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.

Malmö ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de Yeni Malmö Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti

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Anahtar Kelimeler:
UEFA demir grup sivasspor futbol malmö

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