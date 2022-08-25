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Sivasspor Malmö'ye 2-0 mağlup oldu! Yiğido'nun Avrupa macerası sona erdi... Sivas'ta bir ilk!

25.08.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor ilk ayağında 3-1 mağlup olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-0 konuk ekibin sona ererken bu skorla temsilcimiz Avrupa'ya veda etti. Sivassporlu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadelede bir ilk de yaşandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-1 kaybeden Yiğido, eşleşmenin ikinci ayağında rakibini Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda ağırladı. Karşılaşma 2-0 Malmö'nün üstünlüğü ile sona erdi.

Bu skorlar Sivasspor'un Avrupa macerası sona ererken, İsveç temsilcisi yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etme hakkı kazandı. Spor Toto Süper Lig’i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

SİVASSPOR TARAFTARLARINDAN KOREOGRAFİ

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında DG Sivasspor sahasında, Malmö’yü ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı. Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Koreografide İngilizce olarak “Ful doluyuz” yazısı belirdi. Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi. Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

MAÇA GELEN TARAFTARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

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Sivas Valiliği, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan DG Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıttı. Sivasspor’a destek vermek için yapılan organizasyonda, stada gelen yaklaşık 28 bin taraftara ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldığı ifade edildi. 27 bin 532 kapasiteli stadyum, dağıtılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken, Sivassporlu taraftarlar müsabaka esnasında görev yapan Mehmetçiklere de tezahüratla destek verdiler.

BİR İLK YAŞANDI!

AA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sivasspor ile Malmö’ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.
Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Sivas 4 Eylül Stadı, Sivasspor ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off ikinci ayağında tamamen doldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Bu sezon ilk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇINDAN KARELER

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