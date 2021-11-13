Öte yandan Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres, çabukluk çalışmasıyla devam etti ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

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