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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

13.11.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres, çabukluk çalışmasıyla devam etti ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı.

Sakatlığı geçen Jorge Felix ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

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