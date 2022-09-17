SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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