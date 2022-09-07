Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

SİVAS (AA) - Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında yarın konuk olacakları Demir Grup Sivasspor'u yenmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Trpisovsky, zor bir rakibe karşı oynayacaklarını belirtti.

Yüksek performansla Sivasspor'a karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Trpisovsky, "Sivasspor'un atak olarak çok yüksek performanslı bir takım olduğunu biliyoruz. Zorlu bir maç olacak ve Sivasspor taraftarının da maça etki sağlayacağını düşünüyoruz. Yarınki maçla ilgili en çok kendi performansımıza ve oyunumuza odaklanıp, ona göre bir futbol ortaya koyacağız. Sivasspor'un çok iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim öncelikli amacımız rakip kim olursa olsun galibiyet elde etmek. Rakibimizin güçlü bir takım olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trpisovsky, bir gazetecinin, adının daha önce Beşiktaş ile anıldığını hatırlatması üzerine, "Beşiktaş menajerlerimle iletişime geçmişti. Kendilerine bana bu fırsatı sundukları için minnettarım. Ancak ben duygusal olarak bağlılığım olan bir yerdeyim. O yüzden Beşiktaş ile olan görüşmemiz olumlu sonuçlanmadı." açıklamasında bulundu.